Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Pflanzkübeln

Trier (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, im Zeitraum 20:00 Uhr bis 08:00 Uhr, wurden vor dem Hotel Aulmann, sowie dem Geschäft Waxme in der Straße Jakobsspitälchen zwei größere Pflanzkübel inklusive Bepflanzung entwendet. Aufgrund der Größe und des Gewichts der Kübel muss davon ausgegangen werden, dass diese mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Innenstadt.

