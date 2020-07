Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kennzeichendiebstahl

Hermeskeil (ots)

Am 22.07.2020 zwischen 06.25 Uhr und 16.15 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter auf dem Mitfahrerparkplatz in der Gusenburger Straße in Hermeskeil mehrere Kennzeichen an PKW entwendet. Am 23.07.2020 kam es im Zeitraum von 12.30 - 15.00 Uhr zu einem weiteren bekanntgewordenem Kennzeichendiebstahl am Parkplatz Laabachweg in Hermeskeil Hinweise erbittet die Polizei in Hermeskeil

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 065o3-9151-10

www.pihermeskeil@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pihermeskeil@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell