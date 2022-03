Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Jugendliche besprühen Hauswand, Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Eßweiler (ots)

Tatverdächtige werden bei Tatausführung von Eigentümerin gestört. Am vergangenen Donnerstag sprühten drei junge Männer am späten Abend ein Graffiti auf die Hauswand eines Anwesens in der Hauptstraße. Die Sprayer wurde von der Eigentümerin angesprochen, woraufhin sich diese zu Fuß in Richtung Ortsmitte entfernten. Bei der Tatausführung trugen die Täter Masken. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell