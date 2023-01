Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei Haftbefehle auf einen Schlag vollstreckt

Kaiserslautern (ots)

Einen per Haftbefehl gesuchten Mann hat die Polizei am Donnerstag im Stadtgebiet gestellt. Der 25-Jährige fiel Fahndern der Kriminaldirektion am Vormittag in der Königstraße auf. Sie folgten dem Mann und wollten ihn einer Kontrolle unterziehen.

Als der 25-Jährige die Polizisten bemerkte, nahm er jedoch die Beine in die Hand und rannte in Richtung Moltkestraße davon. Nach kurzer Verfolgung konnte der Gesuchte aber in der Jägerstraße eingeholt und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurde ein Tierabwehrspray gefunden; die Dose wurde sichergestellt.

Weil der 25-Jährige aus zwei früheren Gerichtsverfahren noch jeweils Restfreiheitsstrafen zu verbüßen hat, wurde er am Nachmittag ins Gefängnis nach Frankenthal gebracht. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell