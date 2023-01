Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrug: Preisschild manipuliert

Kaiserslautern (ots)

Die Rechnung einer 32-Jährigen ging am Donnerstag nicht auf, sie hatte sie offensichtlich ohne die Aufmerksamkeit eines Detektives gemacht. Die Frau war dem Sicherheitsmitarbeiter am Vormittag in einem Einkaufszentrum im Gewerbegebiet aufgefallen. Er beobachtete die Verdächtige dabei, wie sie am Preisetikett eines Pullovers hantierte. An der Kasse stellte sich heraus, dass die 32-Jährige dem Kleidungsstück einen günstigeren Preis verpasst hatte. Der Schwindel flog auf. Eine Polizeistreife stellte die Personalien der mutmaßlichen Betrügerin fest und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau ein. |erf

