Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Zwei Tatverdächtige nach Raub festgenommen+Zeugenaufruf nach Auseiandersetzung+Batteriediebstahl in Wettenberg+Fahrrad entwendet+Über ein Promille gepustet

Gießen (ots)

Gießen: Raub mit Waffe

Die Polizei nahm nach einem Raub von Montag zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren fest.

Die beiden Tatverdächtigen trafen am Montag gegen 15.40 Uhr in einer Tiefgarage in der Cranachstraße auf einen 31-jährigen Gießener. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Beteiligten aufgrund einer Geschäftsbeziehung kennen.

Ein Verdächtiger drückte den Gießener dort zu Boden, zog unter Vorhalt einer Schusswaffe den Fahrzeugschlüssel aus dessen Hosentasche und forderte sein Mobiltelefon. Nachdem das Opfer die Übergabe des Handys verweigerte, stieg der Verdächtige in den Golf des Opfers, startete den Motor und fuhr davon. Sein Komplize folgt ihm wenig später mit einem Ford Fiesta, mit dem die Tatverdächtigen offenbar zuvor angereist waren.

Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen stoppten Polizisten den Fiesta-Fahrer, einen 21-jährigen Syrier, an der Raststätte "Dollenberg" auf der Autobahn 45. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten geklaute Kennzeichen, einen Schlagstock sowie eine Schusswaffe und stellten diese sicher. Darüber hinaus ist der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Sie nahmen ihn mit auf die Polizeiwache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen ließen ihn die Beamten wieder auf freien Fuß.

Aufgrund nachfolgender Ermittlungen geriet ein 20-jähriger Mann aus Syrien ins Visier der Kriminalpolizei. Polizisten nahmen ihn seiner Wohnung in Nordrhein-Westfalen fest. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten gestohlene Airpods und Schreckschussmunition. Auch das gestohlene Fahrzeug des 31-Jährigen konnte in dem Umfeld des Festgenommenen aufgefunden werden. Mangels Haftgründen entließen ihn die Beamten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen.

Gießen: Auseinandersetzung in Pizzeria

In der Rabenauer Straße gerieten in einer Pizzeria zwei Männer in Streit, der sich nach ersten Erkenntnissen auch in den Außenbereich verlagerte. In dessen Verlauf soll ein 37-Jähriger offenbar mit einem messerähnlichen Gegenstand einen 31-jährigen und seine vierköpfigen Begleitung gedroht haben. Als sie wegliefen, stürzten zwei Personen zu Boden und verletzten sich leicht. Um den genauen Tatablauf zu rekonstruieren, sucht die Polizei nach Zeugen. Wer hat den Inhalt des Streits und die Auseinandersetzung beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Wettenberg: Batterien entwendet

Mittwochnacht (23.März) gegen 02.40 Uhr befuhren zwei Unbekannte ein Tankstellengelände in der Straße "Auf der Hohl" und entwendeten vor der Werkstatttür mehrere abgelegte alte Autobatterien. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Fahrraddiebstahl

Zwischen Sonntag (13.März) 17.00 Uhr und Dienstag (15.März) 16.00 Uhr entwendete ein Unbekannter aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses ein schwarzes Fahrrad mit weißer Aufschrift "REX" im Wert von 200 Euro. Wer hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf das etwa 200 Euro teure Fahrrad geben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter Tel. 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

A45/Wetzlar: Alkoholisiert unterwegs

Mittwochabend (23.März) gegen 21.30 Uhr kontrollierte eine Streife einen 28-Jährigen in einem VW auf der Bundesautobahn 45. Der VW-Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und die Beamten bemerkten Alkoholgeruch bei dem Mann. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 1,11 Promille. Der 28-Jährige gab zudem den Konsum von Drogen zu. Es folgte eine Blutentnahme auf der Wache.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Nach Auffahrunfall weggefahren

Ein 83-jähriger Mann aus Buseck in einem Mercedes und ein zunächst Unbekannter befuhren am Montag (21.März) gegen 16.30 Uhr die Grünberger Straße stadtauswärts. In Höhe der Miller Hall bremste der Busecker aufgrund einer rot werdenden Ampel. Diesen Vorgang bemerkte der Unbekannte offenbar nicht und fuhr auf den Mercedes auf. Beide Unfallbeteiligten hielten zunächst an. Der Unbekannte setzte seine Fahrt plötzlich ohne Angabe seiner Personalien fort. Der Unbekannte fuhr einen blauen Toyota Yaris mit Kennzeichen GI. Er wird wie folgt beschrieben: ein circa 30-jähriger Mann, 1,80m groß mit schmaler Statur, schütterem, dunklem Haar und drei Tage Bart. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Fahrers und dessen Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Parkmanöver Daimler touchiert

Vermutlich bei einem Parkmanöver touchierte ein Unbekannter zwischen Montag (21.März) 16.00 Uhr und Dienstag (22.März) 14.45 Uhr im Spitzwegring einen geparkten Daimler. Der blaue Smart parkte in Höhe der Hausnummer 5 am Fahrbahnrand. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Peugeot in der Wolfstraße beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Sonntag (13.März) 16.00 Uhr und Montag (21.März) 20.00 Uhr in der Wolfstraße einen in Höhe der Hausnummer 11 geparkten Peugeot. Als der Besitzer zu seinem silberfarbenen 206 zurückkam, war dieser an der vorderen, linken Seite beschädigt. Der Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Mittwochnachmittag (23.März) gegen 15.45 Uhr befuhren eine 26-jährige Frau aus Wetzlar in einem Seat und ein Unbekannter in einem BMW den Schiffenberger Weg stadtauswärts. Als die Seat-Fahrerin aufgrund einer roten Ampel bremste, bemerkte der Unbekannte den Bremsvorgang offenbar zu spät und fuhr auf. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen Mini Cooper mit GI-Kennzeichen. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch (23.März) gegen 09.00 Uhr befuhr eine 42-jährige Frau aus Heuchelheim in einem Mercedes die Weidigstraße in Richtung Lichtenauer Weg. Im Kreuzungsbereich Weidigstraße/Johannesberg übersah die Mercedes-Fahrerin offenbar den Toyota eines 34-Jährigen, der vom Johannesberg in Richtung Möserstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligte verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lich: Vordach beschädigt

Ein Unbekannter befuhr zwischen Samstag (19.März) und Montag (21.März) die Straße "Klausenberg" und beschädigte dabei ein Vordach. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Radfahrer verstirbt aufgrund eines medizinischen Notfalles

Am Mittwoch (23.März) gegen 15.10 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann mit einem Fahrrad den Gehweg Lahnstraße in Richtung Margarethenhütte. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der 66-Jährige aufgrund eines medizinischen Notfalles ins Schlingern geriet. Daraufhin streifte er den vorbeifahrenden Hyundai einer 71-Jährigen und stürzte zu Boden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche verstarb der 66-Jährige wenig später im Krankenhaus.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell