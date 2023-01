Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannter gefährdet den Straßenverkehr

Northeim (ots)

Suterode/Katlenburg, Kreisstraße 414, Montag, 16.01.2023, 16.55 Uhr

SUTERODE/KATLENBURG (Wol) - Gefährliches Überholmanöver.

Durch eine 43-jährige Zeugin aus Elvershausen wurde bei der Polizei Northeim eine Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

Am Montag um 16.55 Uhr befuhr die Zeugin die Kreisstraße 414 von Suterode in Richtung Katlenburg. Kurz vor einer 70er-Zone überholte ein grauer Pkw VW eine Fahrzeugschlange von insgesamt fünf Pkw, in der sich auch die Zeugin befand. Ein entgegenkommender Pkw musste laut Aussage der Zeugin abbremsen, um einen Unfall mit dem überholenden Pkw zu verhindern.

Da bisher nur bekannt ist, dass es sich bei dem überholenden Fahrzeug um einen grauen Pkw VW gehandelt hat, sucht die Polizei Northeim weitere Zeugen zu der Gefährdung des Straßenverkehrs. Gegen die bisher unbekannte Person wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Zeug/-innen, welche sachdienliche Hinweise haben, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell