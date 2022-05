Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Getränkemarkt (31.05.2022)

Gailingen (ots)

Ein Unbekannter ist am Dienstagmorgen in einen Getränkemarkt auf der Straße "Im Rheinauer" eingebrochen. Der Täter warf die Verglasung der Eingangstür mit einem Stein ein und gelangt so in das Geschäft. Der Unbekannte stahl zahlreiche Tabakwaren und Alkohol. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte insgesamt im Bereich mehrerer tausend Euro liegen. Personen, die am Dienstagmorgen, zwischen 7 Uhr und 7.15 Uhr, Verdächtiges im Bereich des Getränkemarktes beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gottmadingen, 07731 1437-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell