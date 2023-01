Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Radlager und Unbefugter Gebrauch

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37574 Einbeck, OT Orxhausen, Orxhausen Nr. 63. Zeitraum: Freitag, 13.01.2023, 10:30 Uhr bis Montag, 16.01.2023, 08:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft machte sich an einem am genannten Ort abgestellten Radlager zu schaffen. Es wurde eine Scheibe beschädigt und anschließend wurde der Radlager unbefugt auf dem Baustellengelände und angrenzendem Wiesengelände benutzt. Anwohner aus Orxhausen werden gebeten, sachdienliche Hinweise über Personen und auch Fahrzeuge an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, 05382 919200, zu melden. Der an dem Radlager zugefügte Sachschaden wurde auf 500.-Euro geschätzt !

