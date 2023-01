Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, OT Oldershausen, Schloßstraße. Zeit: Freitag, 06. Januar 2023, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft versuchte gewaltsam in ein Zweifamilienhaus in der Schloßstraße einzudringen. Es wurde an einem Holzfenster gehebelt. Vermutlich wurden die Täter bei der weiteren Tatausführung vom Wohnungseigentümer überrascht und sie entfernten sich. Anwohner aus Oldershausen werden gegebeten, sachdienliche Hinweise über verdächtige Personen und Fahrzeuge an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel 05382 919200, zu melden.

