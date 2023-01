Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wohnwagenaufbruch

Uslar (ots)

GEMARKUNG SCHÖNHAGEN (js) 07.12.22 bis 16.01.23 Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt in einen Wohnwagen auf dem Campingplatz Schönhagen. Dort wurde das Inventar durchwühlt und ein geringer Bargeldbetrag sowie zwei Uhren entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 270 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

