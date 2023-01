Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: L 592: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol endet in drei Blutentnahmen

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck, L 592, 15.01.2023, 17:00 Uhr Zur oben genannten Zeit befuhr ein 45-jähriger aus Dassel mit seinem PKW die L 592 in Richtung Bad Gandersheim. Kurz vor der Einmündung nach Billerbeck kam der 45-jährige auf einer Geraden mit seinem PKW rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er einen am Straßenrand befindlichen Leitpfosten und einen Baum und kam auf einem Feld zum Stillstand. Verletzt wurde niemand. Bei einer anschließenden Kontrolle des Fahrzeugführers kann eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden, welche für den Unfall ausschlaggebend gewesen sein könnte. Am PKW-Dacia entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der Fremdschaden am Baum, am Leitpfosten und an der Flur des Feldes beläuft sich auf ca. 400 Euro. Um seinen PKW vom Feld abzuschleppen, kontaktierte der 45-jährige drei weitere Bekannte, welche mit zwei PKW am Unfallort erschienen. Während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort stellten die eingesetzten Beamten des PK Bad Gandersheim eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei allen drei Fahrzeugführern fest. Gegen die drei Fahrzeugführer wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Als Folgemaßnahmen wurden u.a. Blutentnahmen durchgeführt. (kli)

