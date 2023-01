Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall beim Überholvorgang zwischen drei Beteiligten mit Unfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

B 64, Fahrtrichtung Seesen und Bad Gandersheim, Höhe der Ortschaft Dannhausen, 37581 Bad Gandersheim, 16.01.2023, 06:20 Uhr.

Zur oben genannten Zeit ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen drei beteiligten Fahrzeugen auf der Bundesstraße 64 in Höhe der Ortschaft Dannhausen. Ein 55-Jähriger befuhr mit einem Lkw der Marke Mercedes-Benz die B 64 in Richtung Seesen und wollte auf dem zweispurigen Abschnitt der Bundesstraße einen vor ihm fahrenden Lkw überholen. Hierbei übersieht er den bereits im Überholvorgang befindlichen Renault Kangoo und es kommt zum Zusammenstoß. Dabei touchiert der Lkw-Fahrer eine Leiter, die auf dem Renault transportiert wurde. Der 20-Jährige Fahrer des Renaults wich während des Zusammenstoßes leicht nach links in die Gegenfahrbahn aus. Dort kam ihm ein bislang unbekannter Fahrer eines weiteren unfallbeteiligten Lkw entgegen, mit dem es zu einem Zusammenstoß an den jeweiligen Außenspiegeln gekommen sei. Der Fahrer des entgegenkommenden Lkw entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Gegen den bislang unbekannten Fahrer wurde ein Strafverfahren aufgrund einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Durch den Unfall entstand glücklicherweise nur ein geringer Schaden in Höhe von ca. 500 EUR. Die Ermittlungen zu dem genauen Unfallhergang und dem unbekannten Fahrzeugführer dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise dazu machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim (05382-919200) zu melden. (Gei)

