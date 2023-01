POL-NOM: Fahren unter BTM-Einfluss

Uslar (ots) - USLAR-SCHÖNHAGEN (js) Amelither Straße, 08.01.23, 24.00h, bis 15.01.23, 16.00h Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang in die Garage eines Einfamilienhauses und entwendete daraus diverse Werkzeuge. Es handelt sich dabei um einen Winkelschleifer und einen Schlagbohrer mit den dazugehörigen Akkus und Ladegeräten, alles der Marke Milwaukee. Es entstand ein Sachschaden von ca. 820 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: ...

