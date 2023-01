POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots) - Gem. Einbeck, B3 Höhe Kuventhal, FR Alfeld, 13.01.2023, 19:20 Uhr Einbeck (He) Ein 67-jähriger Fahrzeugführer eines Fiat Kleinbusses befuhr die B3 von Alfeld kommend in Rtg. Einbeck. Als in einer Linkskurve vor Kuventhal sein Heck bei regennasser Fahrbahn ausbrach, wurde er rückwärts in den Gegenverkehr geschleudert. Hier kollidierte er mit der entgegenkommenden 62-jährigen Fahrzeugführerin eines ...

mehr