POL-DA: Darmstadt: Festgenommener wird in Fachklinik gebracht

Verfahren wegen Bedrohung eingeleitet

Darmstadt (ots)

Ein 44-Jähriger wurde am Dienstagvormittag (10.1.) nach seiner vorläufigen Festnahme in eine Klinik eingewiesen. Gegen 8.30 Uhr hatte der Mann aus Pfungstadt einen Passanten im Herrngarten mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnte eine Polizeistreife den Beschriebenen unmittelbar antreffen, vorläufig festnehmen und die Schreckschusswaffe sicherstellen. Da sich der Mann scheinbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er im Anschluss in eine Fachklinik eingewiesen. Die Polizisten leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts der Bedrohung ein.

