POL-NOM: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Teichenweg, 14.01.2023, 17:30 Uhr Einbeck (He) Ein 31-jähriger Fahrzeugführer eines Seat beabsichtigte den Parkplatz des Rewe-Marktes nach rechts auf den Teichenweg zu verlassen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit einem 69-jährigen Fahrzeugführer eines Audi, welcher den Teichenweg in Rtg. Rabbethgestraße befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand infolgedessen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 12.000 Euro. Beide ...

