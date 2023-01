Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Hullerser Straße, 13.01.2023, 13:35 Uhr Einbeck (He) Die 18-jährige Fahrzeugführerin eines VW Multivan befuhr die Schrammstraße aus Rtg. Tiedexer Tor kommend. Beim Linksabbiegen in die Hullerser Straße übersah sie im Kreuzungsbereich die entgegenkommende und vorrangberechtigte 60-jährige Fahrzeugführerin eines Hyundai. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand infolgedessen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 6000 ...

mehr