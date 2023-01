Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Gem. Einbeck, B3 Höhe Kuventhal, FR Einbeck, 12.01.2023, 19:30 Uhr - 13.01.2023, 11:45 Uhr

Einbeck (He) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die B3 von Alfeld kommend in Rtg. Einbeck. Auf Höhe des 1. Parkplatzes vor Kuventhal kam das Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Kurven-Richtungstafeln. Weiterhin durchfuhr das Fahrzeug den angrenzenden Grünstreifen und kam vermutlich auf dem Parkplatz zum Stehen. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. An der Unfallstelle konnten mehrere Fahrzeugteile aufgefunden werden, welche nach bisherigen Ermittlungen zu einem silberfarbenen Ford Turneo Custom gehören. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Einbeck unter folgender Telefonnummer - 05561/ 949780 - zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell