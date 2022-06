Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Halskette geraubt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Heidelberg-Altstadt (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurden einem 19-Jährigen in der Neugasse in Höhe eines Schnellrestaurants eine Silberkette, sowie Zigaretten geraubt. Der 19-Jährige war gegen 05:30 Uhr zusammen mit seinem 20-jährigen Begleiter auf dem Nachhauseweg, als sie mit einer Gruppe von drei Männern in Streit gerieten. Im Verlauf dieses Streits soll ein Mann aus dieser Gruppe den 19-Jährigen mit einem Klappmesser bedroht und den Inhalt dessen Umhängetasche gefordert haben. Hierbei handelte es sich um eine Schachtel Zigaretten. Im Anschluss soll der Unbekannte dann noch die um den Hals getragene Silberkette des Opfers gefordert haben. Anschließend sei die Gruppe in Richtung Bismarckplatz geflüchtet. Verletzt wurde der 19-Jährige bei der Tat nicht. Die Kette hat einen Wert von etwa 250.- Euro.

Die drei Männer sollen etwa 20 Jahre alt und von südeuropäischem Phänotyp gewesen sein. Alle drei sollen einen Drei-Tage-Bart gehabt haben. Der Mann, welcher den 19-Jährigen mit dem Messer bedrohte, soll schlank gewesen sein, nach hinten gegelte Haare gehabt haben und mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen sein.

Das Raubdezernat der Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 0621 174 - 4444 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

