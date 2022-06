Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Streife stoppt betrunkenen Autofahrer

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurden Beamte des Polizeireviers Schwetzingen auf einen Autofahrer aufmerksam, der mit deutliche erhöhter Geschwindigkeit in der Zähringerstraße unterwegs war. Bei der Hinterherfahrt fuhr der auffällige Fahrer mit seinem VW wenig später entgegen der Fahrtrichtung in die Carl-Theodor-Straße. Bei der anschließenden Kontrolle um 7 Uhr in der Bahnhofsanlage fiel den Uniformierten sofort starker Alkoholgeruch, ausgehend vom 38-jährigen Lenker, auf. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab schließlich mehr als 1,6 Promille Alkohol in dessen Atemluft, weshalb er von den Beamten zur Blutentnahme in die Dienststelle gebracht wurde. Neben der Sicherstellung seines Fahrzeugschlüssels und der Beschlagnahme seines Führerscheins muss sich der Mann nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

