Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer Geldbörse

Einbeck (ots)

Einbeck (rod), Grimsehlstraße / Lidl-Einkaufsmarkt

Am Donnerstag, den 12.01.2023, gegen 09:30 Uhr, entwendet ein noch unbekannter Täter oder Täterin während eines kurzen unbeobachteten Momentes beim Einkaufen die Geldbörse einer 55-jährigen Einbeckerin. Das schwarze Portemonnaie befand sich in einer schwarzen Tasche an der Gehhilfe der Geschädigten. Im Portemonnaie befanden sich unter anderem über 100 Euro Bargeld.

Wer Hinweise zu dem geschilderten Sachverhalt machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden, Tel.: 05561/949780.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell