Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl

Uslar (ots)

Uslar (re) Petershöhe, zwischen dem 11.01.2022, 13:00 Uhr und dem 13.01.2022, 10:00 Uhr

Bisher unbekannte Täter entwendeten aus der Wehranlage über dem Martinsgraben, welche sich in der Verlängerung des Fußweges an der Uslarer Jugendherberge befindet, 3 Gitterrosten (je 1 m x 1,20 m). Weiterhin wurden 2 Zaunelemente vom angrenzenden Schulzaun entwendet (je 1,50 m x 2 m). Es entstand Sach- und Entwendungsschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Uslar Tel.: 05571-926000.

