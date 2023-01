Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Transporter beschädigt

Northeim (ots)

Northeim, Mittelweg, Mittwoch, 11.01.2023, 18.00 Uhr bis Donnerstag, 12.01.2023, 07.45 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Beifahrerseite eingeschlagen.

Im Zeitraum vom Mittwoch, den 11.01 ca. 18.00 Uhr bis Donnerstag, den 12.01.2023 ca. 07.45 Uhr wurde ein Transporter Mercedes-Benz einer Firma aus Bocholt beschädigt.

Das Fahrzeug war in dem Zeitraum in der Straße "Mittelweg" in Northeim abgestellt. Am Morgen fiel einem 32-jährigen Angestellten die beschädigte Scheibe der Beifahrerseite auf.

Die Beschädigung fand durch eine bisher unbekannte Person mit einem unbekannten Gegenstand statt. Es wurden aus dem Transporter keine Gegenstände gestohlen.

Die Schadenshöhe wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Zeug/-innen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell