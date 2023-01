POL-NOM: Fahrraddiebstahl

Einbeck (ots) - Einbeck, Dassenser Straße 1; 10.01.23; 16:40h - 11.01.23; 07:30h EINBECK ( Fi ) - Bislang u.T. entwendet eine Batterie aus einer mobilen Lichtzeichenanlage, indem er das Vorhängeschloss am Gehäuse in unbekannter Weise aufgebrochen hat. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 315EUR - Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

