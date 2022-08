Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Verkehrsunfall am Bahnhof mit unbekanntem Geschädigten

Hildesheim (ots)

Alfeld (vos) - Am 15.08.2022 gegen 12.45 Uhr kam es auf dem Parkplatz am Bahnhof zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher stieß dabei beim Einparken gegen einen geparkten roten Pkw. Er entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, meldete sich aber später auf der Polizeidienststelle, um den Vorfall anzuzeigen. Der geschädigte Pkw war zu diesem Zeitpunkt schon von der Unfallstelle entfernt worden, vermutlich hat die Halterin oder der Halter die Beschädigung noch nicht bemerkt. Die näheren Daten zu dem geschädigten Pkw sind deswegen noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise auf den geschädigten Pkw geben können oder der oder die Geschädigte selbst, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 05181-9116-115 mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell