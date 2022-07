LPI-SHL: Rowdy am Altensteiner Schloss

Suhl (ots) - ~ Am 01.07.2022 meldete die Überwachungskamera eines Gartenbesitzers in der Gartenanlage Friedberg/ Alte Schleusinger Straße gegen 19:40 Uhr einen Einbruch in das Gartenhaus. Hierbei schlug der unbekannte Täter eine Fensterscheibe des Hauses ein und gelangte so in das Innere des Bungalows. Ob etwas entwendet wurde, muss der Garteninhaber noch überprüfen. In diesem Zusammenhang bitte der Inspektionsdienst ...

