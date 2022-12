Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Polizei beendet Autofahrt + Positiver Drogentest + Unglaublich aber wahr

Marburg-Biedenkopf (ots)

Cappel - Polizei beendet Autofahrt

Wegen einer Vorfahrtmissachtung an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße / Cappeler Straße stoppte die Polizei am Freitag, 16. Dezember, gegen 11.30 Uhr ein Auto. Nachdem die 27 Jahre alte Fahrerin spontan den vorabendlichen Cannabiskonsum einräumte, veranlasste die Polizei die notwendige Blutprobe und beendete die Autofahrt.

Fronhausen - Positiver Drogentest

Nachdem der Drogentest eines 28 Jahre alten Autofahrers auf THC reagierte, musste der Mann am Freitag, 16. Dezember, um 09.40 Uhr, sein Auto nach der Kontrolle in der Gießener Straße stehen lassen und mit zur Blutprobe. Er muss sich wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten.

Marburg - Unglaublich aber wahr

Am Freitagmorgen, kam es gegen 07.20 Uhr rund um die Kreuzung Beltershäuser Straße/ Cappeler Straße/Umgehungsstraße zu Verkehrsbehinderungen, weil die Polizei ein Auto stoppte, zu dessen Fahrweise gleich mehrere Notrufe eingingen. Der dunkle Pkw kam über die B 3 von Gießen nach Marburg und fiel ab dem Gießener Nordkreuz auf. Auf dem Weg nach Marburg fuhr der Fahrer in starken Schlangenlinien, kam in der Baustelle auf den Grünstreifen, überfuhr den Fuß einer Warnbake und kollidierte fast mit der Leitplanke. An der Fahrweise änderte sich nichts Wesentliches. Bis zur Ausfahrt an der Anschlussstelle Marburg-Süd benutzte der Fahrer großzügig beide Fahrstreifen. Bei der Abfahrt sah es zunächst so aus, als wolle der Fahrer drehen und wieder zurück. Stattdessen ging es aber doch weiter auf die Südspange und Richtung Cappel. Kurz vor der Kontrolle durch die Polizei fuhr der Fahrer in der Beltershäuser Straße dann auf ein vorausfahrendes Auto auf. Dessen Fahrer erlitt leichte Verletzungen. An beiden Autos entstanden Schäden. Der 71 Jahre alte Fahrer des verursachenden Autos war aber nicht, wie durch die gemeldete Fahrweise anzunehmen, unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen unterwegs, sondern er fuhr quasi im Blindflug. Wegen des fehlenden oder auch eingefrorenen Scheibenwischwassers hatte der Mann schlichtweg keine Sicht mehr. Wem ist das Auto am Freitagmorgen, zwischen 07 und 07.20 Uhr, noch aufgefallen? Gibt es durch die Fahrweise geschädigte Autofahrer oder Autofahrerinnen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

