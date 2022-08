Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Zeugenaufruf nach Einbruch in zwei Firmengebäude

Rhede (ots)

Tatzeit: zwischen 22.08.2022, 18:05 Uhr, und 23.08.2022, 07:20 Uhr; Tatorte: Rhede, Dännendiek und Am Böwing

Einbrecher hatten es in der Nacht zum Dienstag in Rhede auf zwei Firmen abgesehen. Der erste Fall spielte sich an der Straße Dännendiek ab, wo Unbekannte ein Fenster aufbrachen und ins Gebäude einstiegen. Die Täter erbeuteten Bargeld. Der zweite Tatort liegt unweit des ersten an der Straße Am Böwing. Auch dort gelangten die Unbekannten ins Gebäude, indem sie sich an einem Fenster zu schaffen machten. Angaben über eine mögliche Beute lagen bei der Aufnahme der Anzeige noch nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

