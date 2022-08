Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 09.08.22/12.04 Uhr: Unfall unter Alkoholeinfluss; Falsche Fahrtrichtung; Bitte diese Pressemeldung verwenden

Reutlingen (ots)

Dußlingen (TÜ): Unfall unter Alkoholeinfluss

Sachschaden in Höhe von rund 42.000 Euro hat ein 60-Jähriger am Montagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B27 verursacht. Gegen 20.10 Uhr befuhr der Mann mit seinem Mitsubishi Eclipse die Bundesstraße von Tübingen kommend in Fahrtrichtung Hechingen. Kurz vor Dußlingen überfuhr er mehrere Warnbarken, die im Bereich der dortigen Baustelle aufgrund einer Fahrbahnverengung aufgestellt waren. Dabei wurde der Pkw so stark beschädigt, dass er kurze Zeit später Feuer fing. Der Fahrer konnte mithilfe von Zeugen sein Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Die hinzugerufene Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort war, begann unverzüglich mit den Löscharbeiten. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten beim 60-jährigen Unfallverursacher Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Da ein Atemtest einen vorläufigen Wert von etwa zwei Promille ergab, musste der Mann eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Mitsubishi, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Zur Reinigung der Fahrbahn rückten außerdem Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unfallstelle aus. (km)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell