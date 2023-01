Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus - Offenes Fenster ist Einladung für Diebe

Northeim (ots)

Katlenburg/OT Suterode, Bergstraße, 13.01.2023, 12:00 Uhr

KATLENBURG/OT SUTERODE (Sc) - Einbruch in Einfamilienhaus

Im Verlauf des Freitagvormittags kam es in der Ortslage Suterode zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dabei schafften es die unbekannten Täter, ein angekipptes WC-Fenster aufzuhebeln und so ins Innere des Hauses zu gelangen. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Entwendet wurden neben 120,- Euro Bargeld auch ein Goldring sowie ein Personalausweis. Der Schaden am tatbetroffenen Fenster wird auf ca. 275,- Euro geschätzt. Die Täter nutzten die kurze Abwesenheit der Bewohnerin, während diese beim Einkaufen war.

Die Polizei Northeim weißt in diesem Zusammenhang erneut daraufhin, beim Verlassen des Hauses explizit darauf zu achten, dass Fenster und Türen zum Haus und zur Wohnung verschlossen sind.

Des Weiteren bittet die Polizei Northeim darum, etwaige Beobachtungen zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen im tatrelevanten Zeitraum in Suterode mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell