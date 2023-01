Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Thuine - Brücke beschädigt - Zeugen gesucht

Thuine (ots)

Am Samstag in der Zeit von 0.00 Uhr bis 16.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der B 214 in Thuine zwischen dem Kreisverkehr Thuine, Langener Straße und Freren, einen Brückenbogen beim Durchfahren. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen, unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

