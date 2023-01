POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Nordhorn (ots) - Am Donnerstag zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- / Ausparken einen in der Lange-Straße am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Audi A4. Der Schaden in Höhe der vorderen Stoßstange wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer ...

