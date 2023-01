POL-EL: Haren - Rauchentwicklung in Wohnhaus

Twist (ots) - Am Freitagabend kam es in der Ortschaft Twist gegen 19:30 Uhr zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf das Gelände eines Sonderpostenmarktes an der "Overbergstraße" und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Ob die Täter an Beute gelangten, ist derzeit unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der ...

