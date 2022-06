POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die beiden Diebe?

Gelsenkirchen (ots) - Ein Gelsenkirchener wurde am Mittwochabend, 22. Juni 2022, im Bulmker Park durch einen Messerstich schwer verletzt. Der 20-Jährige hielt sich gegen 18 Uhr mit vier Freunden in der Parkanlage in Bulmke-Hüllen, unweit des alten Skater Parks, auf, als ihnen ein junger Mann sowie eine junge Frau entgegenkamen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der junge Mann in Konflikt mit der Gruppe, zog ein ...

mehr