POL-KA: (KA) Pfinztal - Raub an Haltestelle - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Montag gegen 00.30 Uhr einen 53-jährigen Mann in Pfinztal-Berghausen beraubt.

Der Mann fuhr mit der Straßenbahn 5 von Karlsruhe in Richtung Pforzheim und stieg an der Haltestelle Berghausen Bahnhof aus. Die beiden Verdächtigen verließen dort ebenfalls die Bahn und folgten dem 53-Jährigen. Nach den bisherigen Ermittlungen sprach einer der beiden Täter den Geschädigten auf dem Bahnsteig an und packte ihn offenbar am Nacken. Gleichzeitig zog wohl einer des Duos dem Mann ein Handy im Wert von etwa 300 Euro aus der Jackentasche. Die Täter rannten in Richtung der Straße "Am Bahnhofsplatz" davon.

Nach Aussage des Opfers hatten beide ein arabisches Aussehen und sprachen Deutsch mit leichtem Akzent.

Der erste Täter ist ungefähr 175 cm groß, schlank, trug einen schwarzen Vollbart und war dunkel gekleidet. Er trug eine dunkle Mütze.

Vom zweiten Täter ist lediglich bekannt, dass er 185 cm groß sei und dunkle Kleidung trug.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt machen kann, möge sich bitte bei dem Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 melden.

