Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verdächtiger trifft auf Kleingartenbesitzer und kann flüchten

Karlsruhe-Rüppurr (ots)

Ein Kleingartenbesitzer ist in der Nacht zum Samstag in seiner Kleingartenkolonie "Am Holderweg" in Karlsruhe-Rüppurr auf einen Verdächtigen gestoßen.

Der 34-Jährige war mit seiner Partnerin gegen 01.50 Uhr dort im Schnee spazieren und überprüfte bei dieser Gelegenheit seine Kleingartenhütte, in die vor rund zwei Wochen eingebrochen worden ist.

Er folgte frischen Fußabdruckspuren, die er im Schnee festgestellt hatte. In einer anderen Parzelle vernahm er zudem den Lichtschein einer Taschenlampe. Nun machte der 34-Jährige auf sich aufmerksam und eine Person kam in seine Richtung. Der Mann äußerte dem Vernehmen nach in osteuropäischem Akzent, man solle keine Polizei rufen, er suche nur einen Schlafplatz. Dann rannte der großgewachsene Mann plötzlich los.

Der Zeuge verfolgte den Flüchtenden noch und verletzte ihn am Knöchel, als er ihn stoppen wollte. Dennoch gelang dem Unbekannten die Flucht, nachdem er beim Holder-/Krokusweg aus den Augen verloren wurde.

Auch bei der anschließend eingeleiteten Polizeifahndung konnte kein Verdächtiger ermittelt werden. In der Gartenanlage waren anschließend mehrere aufgebrochene Hütten festzustellen. Ob Beute gemacht wurde, ist noch unklar.

Der offenbar aus Osteuropa stammende und etwa 30 Jahre alte Mann war mit geschätzten 185 bis 190 cm auffallend groß und von kräftiger Statur. An Kleidung trug er eine dunkelblaue Jacke, eine schwarze Hose mit schwarzer Schildmütze. Zudem führte er einen türkisfarbenen Rucksack mit.

Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666-3411 entgegen.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell