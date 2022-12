Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221221.1 Trennewurth: Whats App-Betrüger ergaunert Geld

Trennewurth (ots)

Am Montag um 15 Uhr meldete sich ein unbekannter Kontakt bei einem 69jährigen Trennewurther via Whats App. Es sei die Tochter, deren Handy kaputt sei, nun sei dies ihre neue Erreichbarkeit. Es folgte eine Geschichte über unbezahlte Rechnungen in Verbindung mit der Bitte, diese zu begleichen. Es gelang dem Betrüger, so eine Zahlung von 4926,52 Euro zu veranlassen, ehe der Geschädigte merkte, dass ein Betrug vorliegt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang, bei unbekannten Kontakten besonders aufmerksam zu sein und die Richtigkeit der Informationen über bekannte Kontakte zu überprüfen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell