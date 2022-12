Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221220.1 Horst: Zeugen nach Raub gesucht

Horst (ots)

Am Montagabend ist es nach derzeitigen Erkenntnissen in Horst zu einem Raub auf einen jungen Mann gekommen. Der ihm vermutlich vage bekannte Täter erbeutete Bargeld, der Geschädigte kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Um 23.20 Uhr meldete sich ein 25-Jähriger bei der Polizei und teilte bruchstückhaft mit, dass er überfallen worden sei. Eine Streife suchte den Mann in der Bahnhofstraße auf und forderte einen Rettungswagen an, weil der Anzeigende einige Verletzungen aufwies. Die Sachverhaltsaufklärung gestaltete sich aufgrund der schlechten Deutschkenntnisse des Betroffenen schwierig. Vermutlich war er Opfer eines Überfalls durch eine ihm nicht unbekannte männliche Person geworden. Diese dürfte auf ihn eingeschlagen und ihm 250 Euro abgenommen haben. Wo genau der Tatort war, ließ sich abschließend nicht klären.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich mit der Polizei in Horst unter der Telefonnummer 04126 / 6299930 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell