POL-IZ: 221219.9 Kleve (Dithm.): Feuer in Garage

Albersdorf (ots) - Am Samstagmorgen ist in Albersdorf eine Garage in Brand geraten. Die Flammen zerstörten das Gebäude komplett, die Schadenshöhe dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Gegen 10.20 Uhr brach aus bisher unklarer Ursache in einer Garage in der Straße Möhlenbarg ein Feuer aus. Das Objekt samt Inhalt fiel den Flammen gänzlich zum Opfer, ein direkt angrenzendes Wohngebäude wurde nur leicht in ...

