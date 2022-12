POL-IZ: 221219.6 Itzehoe: Streit endet mit zwei Strafanzeigen

Heide (ots) - Am Samstagabend hat ein Betrunkener in Heide mit seinem Fahrzeug ein parkendes Auto angefahren. Der Mann musste sich einer Blutprobenentnahme stellen und seinen Führerschein abgeben. Gegen 23.40 Uhr war der Beschuldigte mit seinem Chevrolet auf der Kreuzstraße in Richtung der Berliner Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 48 kollidierte er mit einem geparkten Vito, beide Fahrzeuge verkeilten sich ...

