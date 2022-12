POL-IZ: 221219.5 Heide: Unfall unter Alkoholeinfluss

Busenwurth (ots) - Am Sonntagmorgen ist eine Unbekannte mit ihrem Auto in Busenwurth von der Straße abgekommen und hat abseits der Fahrbahn einige Schäden verursacht. Im Anschluss flüchtete die Dame vom Ort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu der Flüchtigen geben können. Gegen 08.25 Uhr war eine weibliche Person in einem weißen Audi A 1 mit Heider Kennzeichen auf der Bundesstraße 5 in Richtung Marne ...

