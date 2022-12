Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221219.2 Busenwurth: Unfallflüchtige gesucht!

Busenwurth (ots)

Am Sonntagmorgen ist eine Unbekannte mit ihrem Auto in Busenwurth von der Straße abgekommen und hat abseits der Fahrbahn einige Schäden verursacht. Im Anschluss flüchtete die Dame vom Ort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu der Flüchtigen geben können.

Gegen 08.25 Uhr war eine weibliche Person in einem weißen Audi A 1 mit Heider Kennzeichen auf der Bundesstraße 5 in Richtung Marne unterwegs. In Höhe Busenwurt kam sie am Ende der Gemeinde in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und geriet anschließend in den Straßengraben. Dabei überfuhr sie einen Leitpfosten und zwei Verkehrszeichenträger mit Leittafel. Im Anschluss setzte die Unfallverursacherin ihren Weg in Richtung Marne fort. Vor Ort stellten Beamte später weiße Fahrzeugteile des Audis sicher. Laut Zeugen hat es sich bei der Fahrzeugführerin um eine jüngere blonde Frau gehandelt.

Hinweise zu der Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04832 / 20350 entgegen. Das Fahrzeug der Beschuldigten müsste erhebliche Schäden im Frontbereich aufweisen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell