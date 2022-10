Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag, gegen 15.15 Uhr, befuhr ein 71-Jähriger mit seinem weißen Peugeot Expert die Leonberger Straße. Im Bereich von Hausnummer 25 streifte er beim Vorbeifahren einen geparkten weißen VW Crafter und beschädigte den Außenspiegel. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr er weiter. Der Unfall wurde von einer Familie beobachtet, welche der Geschädigten das Kennzeichen des Verursachers mitteilte. Das Polizeirevier Leonberg bittet die Familie, welche in einer schwarzen Daimler-Benz A-Klasse unterwegs war, sich unter der Telefonnummer 07152 6050 zu melden. Der Schaden am Peugeot beläuft sich auf etwa 500 Euro.

