Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl eines E-Scooters

Waldmohr (ots)

Am Sonntag, den 10.07.2022 wurde in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr in der Schillerstraße ein schwarzer E-Scooter entwendet. Das Fahrzeug war mittels einer Stahlkette an einem Regenrohr gesichert, trotzdem konnte der bislang unbekannte Täter den E-Scooter entwenden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg telefonisch unter 06373-8220 bzw. per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell