POL-PDKL: E-Roller auf der B48 übersehen

Einöllen (ots) - Ein weiterer Diebstahl von Grabschmuck wurde am Samstagvormittag angezeigt. Zu den am Vortag aufgenommenen Taten wurde das Fehlen einer bronzenen Taube auf dem Friedhof in Einöllen festgestellt. Die Taube wurde mittels roher Gewalteinwirkung vom Grabstein abgerissen und entwendet. In diesem Fall schätzt die Polizei den entstandenen Schaden auf 100 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion ...

