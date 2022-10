Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B295 Weil der Stadt: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag ereignete sich, kurz vor Mitternacht, auf der B295 zwischen Weil der Stadt und Simmozheim ein schwerer Verkehrsunfall in dessen Folge eine Person schwer verletzt wurde. Der 26-jährige Lenker eines BMW X4 befuhr die B295 aus Richtung Weil der Stadt kommend und kollidierte nach einem Überholvorgang mit dem entgegenkommenden 56-jährigen Lenker eines Peugeot 207. Der Lenker des Peugeot wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Der Lenker des BMW und seine 56-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Beim BMW-Lenker wurde Alkoholgeruch festgestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Peugeot-Lenker musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die B295 musste während der Bergungsarbeiten zwischen Weil der Stadt und Simmozheim in beide Richtungen, für fünf Stunden, voll gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 90.000 Euro

