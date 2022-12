POL-IZ: 221219.1 Brunsbüttel: Gewässerverunreinigung im Binnenhafen Brunsbüttel

Itzehoe (ots) - Im November und Dezember kam es zu vier Anzeigen bei der Kriminalpolizei, bei denen unbekannte Täter sich als Bankmitarbeiter vorstellten und so Geldsummen zwischen 4.000EUR und 5.000EUR ergaunerten. In allen Fällen riefen vermeintliche Mitarbeiter der Sparkasse Westholstein an und veranlassten die Kunden, eine Datenschutzerklärung über die ...

mehr