POL-IZ: 221216.2 Itzehoe: Kinder auf Eisfläche

Am Donnerstag um 15:07 Uhr rückte die Polizei in den Cirencester Park aus, nachdem ein aufmerksamer Bürger Kinder auf dem Eis meldete. Zwei Kinder waren auf die Eisfläche gelaufen und bemerkten nicht die Gefahr. Zu einem Schaden ist es nicht gekommen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang, allen Kindern noch einmal mitzuteilen, dass Eisflächen derzeit noch nicht tragen und auf keinen Fall betreten werden sollen.

