POL-SE: Boostedt - mehrere Pkw aufgebrochen

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Nacht ist es in der Richard-Köhn-Straße in Pinneberg zwischen Bodderbarg und Oeltingsallee zum Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses gekommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen bemerkten Zeugen um 23:41 Uhr den Brand und alarmierten die Rettungskräfte. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer zügig abgelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Der betroffene Kellerraum wurde ...

